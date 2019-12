Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI RALLENTA TRA LA BARRIERA ROMA SUD E TORRENOVA IN DIREZIONE ROMA.

TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA, PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E PESCACCIO.

LUNGHE CODE POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

FILE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE DELL’EUR, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO.

SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA.

CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, IN LOCALITÀ SAN CESAREO, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA PROVINCIALE CARCHITTI E VIA COLLE NOBELETTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO RALLENTATO PER INTERVENTO TECNICO NEI PRESSI DELLA STAZIONE POLICLINICO.

RALLENTATA ANCHE LA LINEA C, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA FL8 ROMA NETTUNO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA MARECHIARO E NETTUNO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA ANZIO E ANZIO COLONIA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

