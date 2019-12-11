Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 8.35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA; PROSEGUENDO, CODE A TRATTI EPR TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E NOMENTANA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PONTINA E APPIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO.
LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO, SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
FILE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE DELL’EUR, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO.
SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA.
SULLA VIA DEI LAGHI, IN LOCALITÀ MARINO, TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA VIA MAREMMANA INFERIORE E VIA SPINABELLA VERSO ROMA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO RALLENTATO PER INTERVENTO TECNICO NEI PRESSI DELLA STAZIONE POLICLINICO.
RALLENTATA ANCHE LA LINEA C, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO.
INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA FL8 ROMA NETTUNO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA MARECHIARO E NETTUNO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA ANZIO E ANZIO COLONIA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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