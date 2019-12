Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 9.05 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA; PROSEGUENDO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E NOMENTANA. IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA COLOMBO E APPIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO.

FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.

SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE CENTRO.

SULLA VIA DEI LAGHI, IN LOCALITÀ MARINO, ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA VIA MAREMMANA INFERIORE E VIA SPINABELLA VERSO ROMA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO RALLENTATO PER INTERVENTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE POLICLINICO.

RALLENTATA ANCHE LA LINEA C, PER GUASTO TECNICO AD UN TRENO.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA FL8 ROMA NETTUNO, CIRCOLAZIONE ANCORA SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA ANZIO E ANZIO COLONIA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO

