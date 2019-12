Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 9.35 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NELLA DIREZIONE OPPOSTA, CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.

SULLA ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

SULLA CASSIA VEIENTANA SONO LAVORI A CURA DI ANAS A PROVOCARE CODE TRA CASTEL DE’ CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO, SERVIZIO ANCORA RALLENTATO SULLA LINEE B DELLA METROPOLITANA. TORNATA REGOLARE INVECE LA LINEA C.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

RESTA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL8 ROMA NETTUNO, TRA MARECHIARO E NETTUNO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA ANZIO E ANZIO COLONIA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

