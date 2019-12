Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA LA A1 FIRENZE ROMA, PER INCIDENTE TRAFFICO BLOCCATO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. IN DIREZIONE ROMA SONO INVECE I LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE A PROVOCARE CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E APPIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

CI SPOSTIAMO NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA, A CAUSA DI UN INCIDENTE TEMPORANEMENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA CARDINAL CIBO TRA VIA DELLA GENTE SALINATORIA E VIALE DEI ROMAGNOLI.

TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

FORTI RITARDI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA PER INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE POLICLINICO.

PER QUANTO RIGUARDA I TRAM, LE LINEE 5 E 19 SONO AL MOMENTO LIMITATE E SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA PRENESTINA – GERANI A CAUSA DI LAVORI STRADALI.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

RESTA INVIARIATA LA SITUAZIONE SULLA FL8 ROMA NETTUNO, ANCORA SOSPESA DUNQUE TRA MARECHIARO E NETTUNO. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS.

PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

