Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE ROMA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE, CODE IN SMALTIMENTO.
TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E A24 ROMA TERAMO.
A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI VERSO IL CENTRO.
CI SPOSTIAMO NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA, A CAUSA DI UN INCIDENTE TEMPORANEMENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA CARDINAL CIBO TRA VIA DELLA GENTE SALINATORIA E VIALE DEI ROMAGNOLI. RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE, TRA CUI LO STESSO VIALE DEI ROMAGNOLI E VIA DI CASTEL FUSANO.
TRASPORTO PUBBLICO
TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
PER QUANTO RIGUARDA I TRAM, LE LINEE 5 E 19 SONO ANCORA LIMITATE E SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA PRENESTINA – GERANI A CAUSA DI LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA FL8 ROMA NETTUNO, LA CIRCOLAZIONE PERMANE INTERROTTA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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