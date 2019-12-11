Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
CI SPOSTIAMO AD OSTIA ANTICA, RIMOSSO L’INCIDENTE IN VIA CARDINAL CIBO TRA VIA DELLA GENTE SALINATORIA E VIALE DEI ROMAGNOLI, STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO.
TRASPORTO PUBBLICO
A CAUSA DI LAVORI SULLA SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA, LE LINEE TRAM 5 E 19 SONO ANCORA LIMITATE E SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA PRENESTINA – GERANI.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA FL8 ROMA NETTUNO, CIRCOLAZIONE ANCORA INTERROTTA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS.
PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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