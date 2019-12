Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 UMBERTO VERINI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA PONTINA E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 SUL QUALE SI RALLENTA DA VIA DI PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI MENTRE SULLA CASSIA VEIENTANA SI STA IN CODA DA CASTEL DE CEVERI A FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO

DIFFOLTÀ ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCHHIO NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI

RAMMENTIAMO CHE AL MOMENTO RIMANE CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO DA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE

CHIUDIAMO CON LA LINEA FL8 ROMA NETTUNO, LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RESTA SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS.

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral