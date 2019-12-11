Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA DISAGI TRA SETTEBAGNI E LA PRENESTINA
DIFFOLTÀ ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALFEDE IN DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI MENTRE SULLA CASSIA VEIENTANA SI STA IN CODA DA CASTEL DE CEVERI A FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO
RAMMENTIAMO CHE AL MOMENTO RIMANE CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO DA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE
CHIUDIAMO CON LA LINEA FL8 ROMA NETTUNO, LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RESTA SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS MENTRE SULLA LINEA FL6 ROMA – NAPOLI VIA CASSINO TRAFFICO AL MOMENTO RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI SPARANISE; I CONVOGLI ACCUMULANO RITARDI DI 60 MINUTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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