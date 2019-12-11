Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA APPIA E ANAGNINA E A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E L’A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TANGEZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE
DI NUOVO UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
SULLA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO DA FRATTOCCHIE A CECCHINA NEI DUE SENSI
CHIUDIAMO CON LA LINEA FL8 ROMA NETTUNO, LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RESTA SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS MENTRE SULLA LINEA FL6 ROMA – NAPOLI VIA CASSINO TRAFFICO AL MOMENTO RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI SPARANISE; I CONVOGLI ACCUMULANO RITARDI DI 60 MINUTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral