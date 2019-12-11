Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E APPIA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 SUL QUALE SI RALLENTA TRA TANGEZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE
DI NUOVO UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA DA FRATTOCCHIE A CECCHINA NEI DUE SENSI
SULLA PALOMBARESE CODE DA VIA DI MARCO SIMONE E SANTA LUCIA IN DIREZIONE MENTANA
CHIUDIAMO CON LA LINEA FL8 ROMA NETTUNO, LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RESTA SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUITIVI MENTRE SULLA LINEA FL6 ROMA – NAPOLI VIA CASSINO TRAFFICO AL MOMENTO RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI SPARANISE
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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