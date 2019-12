Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 UMBERTO VERINI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E APPIA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI SETTEBAGNI E IL BIVIO CON LA A 24 E PROSEGUENDO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CASILINA E APPIA

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 SUL QUALE SI RALLENTA TRA TANGEZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN USCITA, IN DIREZIONE OPPOSTA INVECE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA

PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA

SULLA PONTINA SI RALLENTA DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO

CHIUDIAMO CON LA LINEA FL8 ROMA NETTUNO, LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RESTA SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUITIVI MENTRE SULLA LINEA FL6 ROMA – NAPOLI VIA CASSINO TRAFFICO AL MOMENTO RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI SPARANISE

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral