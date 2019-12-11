Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA A CAUSA DI UN INCIDENTE. IN ESTERNA DISAGI TRA LA ROMA – FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 SUL QUALE SI RALLENTA TRA LA TANGEZIALE EST E LA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE IN SENSO OPPOSTO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TOGLIATTI CAUSA CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO
PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA
RAMMENIAMO CHE RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO DA VIA DOGANALE A VIA DI SAN PAOLO
CHIUDIAMO CON LA LINEA FL8 ROMA NETTUNO, LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RESTA SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUITIVO MENTRE SULLA LINEA FL6 ROMA – NAPOLI VIA CASSINO TRAFFICO AL MOMENTO RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI SPARANISE
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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