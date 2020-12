Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 11 DICEMBRE 2020 ORE 8.35 FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO, PERMANGONO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA TIBURTINA,

IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA

E PROSEGUENDO SULLA A24 UN INCIDENTE GENERA CODE IN COMPLANARE TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA

SI SEGNALA IN INCIDENTE CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI FIANO ROMANO. PRESTARE ATTENZIONE!

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI; A SEGUITO DELLE ABBONDANTI NEVICATE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO IN PROVINCIA DI RIETI, TRA IL KM 11 ED IL KM 18 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA PER FRANA LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI DAL KM 63+900 AL KM 64+500;

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.

