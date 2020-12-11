Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 11 DICEMBRE 2020 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE ABBIAMO CONDE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA COLLATINA
SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO E Più AVANTI SULLA STESSA CODE PER LAVORI TRA QUARTICCIOLO E CASTENUOVO DI PORTO NELLE DUE DIREZIONI
E SULLA CASSIA DALL’ALGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI; A SEGUITO DELLE ABBONDANTI NEVICATE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO IN PROVINCIA DI RIETI, TRA IL KM 11 ED IL KM 18 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA PER FRANA LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI DAL KM 63+900 AL KM 64+500;
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral