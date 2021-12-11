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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2021 ore 17:30

di - 11 Dicembre 2021 - 17:30

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    VIABILITA’ 11 DICEMBRE 2021 ORE 17.20
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULL’ A1 FIRENZE ROMA A MAGLIANO SABINA SUGLI SVINCOLI DI IMMISSIONE IN AUTOSTRADA
    CI SPOSTIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA
    SU VIA NOMENTANA TROVIAMO ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E LA ROTONDA DI VIA RINALDO D’AQUINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SU VIA PRENESTINA CODE TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE DI PALESTRINA
    E SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    CI SPOSTIAMO A BRACCIANO DOVE SU VIA DI SETTEVENE SI E RISOLTO L’INCIDENTE. TRAFFICO SCORREVOLE
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBLICO:
    LA LINEA FERROVIARIA ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA IN PROSSIMITA DI CASERTA PER UN GUASTO TECNICO.
    FORTEMENTE RALLENTATA ANCHE L’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI NELLO STESSO PUNTO CON RITARDI FINO A 120 MINUTI
    DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’E’ TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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