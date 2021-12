Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2021 ore 17:30

VIABILITA’ 11 DICEMBRE 2021 ORE 17.20

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULL’ A1 FIRENZE ROMA A MAGLIANO SABINA SUGLI SVINCOLI DI IMMISSIONE IN AUTOSTRADA

CI SPOSTIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA

SU VIA NOMENTANA TROVIAMO ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E LA ROTONDA DI VIA RINALDO D’AQUINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SU VIA PRENESTINA CODE TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE DI PALESTRINA

E SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO A BRACCIANO DOVE SU VIA DI SETTEVENE SI E RISOLTO L’INCIDENTE. TRAFFICO SCORREVOLE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBLICO:

LA LINEA FERROVIARIA ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA IN PROSSIMITA DI CASERTA PER UN GUASTO TECNICO.

FORTEMENTE RALLENTATA ANCHE L’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI NELLO STESSO PUNTO CON RITARDI FINO A 120 MINUTI

DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’E’ TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral