Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 7.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA, ANCHE PER UN INCIDENTE APPENA RISOLTO, TRAFFICO IN GRADUALE MIGLIORAMENTO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FERROVIARIA FL6 ROMA-CASSINO . I TRENI SUBISCONO RITARDI FINO A 40 MINUTI
ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA LAZIO E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 15.00.
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.
POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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