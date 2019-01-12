Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 08:30
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VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 8.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA LAZIO E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 15.00.
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.
POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
RICORDIAMO INOLTRE CHE DOMANI E’ IN PROGRAMMA A ROMA LA TERZA DELLE CINQUE DOMENICHE ECOLOGICHE. PREVISTE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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