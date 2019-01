Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO.

RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA LAZIO E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 15.00.

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.

POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

DOMANI E’ IN PROGRAMMA A ROMA LA TERZA DELLE CINQUE DOMENICHE ECOLOGICHE.

PREVISTE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE.

INOLTRE SEMPRE DOMANI A OSTIA SI SVOLGERA’IL “22° TROFEO LIDENSE” CON PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA ANCO MARZIO.

LA GARA PODISTICA PRENDERA’ IL VIA ALLE ORE 10.00 UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’

IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI PIAZZA SIRIO E I VIALI MEDITERRANEO E DELLA VILLA DI PLINIO

DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral