Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
RICORDIAMO CHE DOMANI A OSTIA SI SVOLGERA’IL “22° TROFEO LIDENSE” CON PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA ANCO MARZIO.
LA GARA PODISTICA PRENDERA’ IL VIA ALLE ORE 10.00
UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’
IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI PIAZZA SIRIO E I VIALI MEDITERRANEO E DELLA VILLA DI PLINIO
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZA STRADALE
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