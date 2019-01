Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA

RICORDIAMO CHE DOMANI A OSTIA SI SVOLGERA’IL “22° TROFEO LIDENSE” CON PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA ANCO MARZIO.

LA GARA PODISTICA PRENDERA’ IL VIA ALLE ORE 10.00

UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’

IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI PIAZZA SIRIO E I VIALI MEDITERRANEO E DELLA VILLA DI PLINIO

DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZA STRADALE

