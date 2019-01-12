Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA NOMENTANA CODE ANCHE PER UN INCIDENTE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA VERSO APRILIA
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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