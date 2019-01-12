Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 13:30
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VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA NOMENTANA CODE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE PER UN INCIDENTE
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA LAZIO E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 15.00.
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.
POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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