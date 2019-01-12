Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E ROMANINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA IL TRAFFICO E’ REGOLARE
IN ENTRATA A ROMA CODE:
SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA
SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E IL RACCORDO
SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA FOSSO DELL’OSA E VIA PONTE DI NONA
SULLA CASILINA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN ZONA FINOCCHIO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO;
LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS CAUSA INTERRUZIONE DI EROGAZIONE ELETTRICA
MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO
OGGI ORARIO LUNGO PER IL TRAM 8 CON ULTIMA PARTENZA ALLE ORE 3 DI NOTTE
MENTRE PER LA FERROVIA ROMA LIDO LE ULTIME PARTENZE SARANNO ALLE ORE 24.00
RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 13 GENNAIO A ROMA SARA’ DI NUOVO DOMENICA ECOLOGICA PERTANTO SARA’ ATTIVO IL DIVIETO TOTALE DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PRIVATI NELLA FASCIA VERDE NEGLI ORARI 7.30-12.30 16.30-20.30.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER ORA E’ TUTTO,
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