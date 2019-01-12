Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LA ROMANINA E LA VIA TUSCOLANA
IN ESTERNA I RALLENTAMENTI PARTONO DALL’ARDEATINA E PROSEGUONO FINO ALLA ROMANINA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA PER CHI SI IMMETTE SUL RACCORDO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA
IN USCITA DA ROMA CODE SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRENOVA
SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO;
LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS CAUSA INTERRUZIONE DI EROGAZIONE ELETTRICA
MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO
RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 13 GENNAIO A ROMA SARA’ DI NUOVO DOMENICA ECOLOGICA PERTANTO SARA’ ATTIVO IL DIVIETO TOTALE DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PRIVATI NELLA FASCIA VERDE NEGLI ORARI 7.30-12.30 16.30-20.30.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral