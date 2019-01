Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 17:30

VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LA ROMANINA E LA VIA TUSCOLANA

IN ESTERNA I RALLENTAMENTI PARTONO DALL’ARDEATINA E PROSEGUONO FINO ALLA ROMANINA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA PER CHI SI IMMETTE SUL RACCORDO

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA

IN USCITA DA ROMA CODE SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRENOVA

SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO;

LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS CAUSA INTERRUZIONE DI EROGAZIONE ELETTRICA

MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO

RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 13 GENNAIO A ROMA SARA’ DI NUOVO DOMENICA ECOLOGICA PERTANTO SARA’ ATTIVO IL DIVIETO TOTALE DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PRIVATI NELLA FASCIA VERDE NEGLI ORARI 7.30-12.30 16.30-20.30.

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral