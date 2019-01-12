Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 18:30
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VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E ROMANINA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA
IN ENTRATA A ROMA CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO
SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E FINOCCHIO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO;
SULLA LINEA DELLA METRO C A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO SI REGISTRANO LIEVI RITARDI CON FREQUENZA DI 14’ TRA IL PASSAGGIO DI UN CONVOGLIO E IL SUCCESSIVO
LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS CAUSA INTERRUZIONE DI EROGAZIONE ELETTRICA
MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO
RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 13 GENNAIO A ROMA SARA’ DI NUOVO DOMENICA ECOLOGICA PERTANTO SARA’ ATTIVO IL DIVIETO TOTALE DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PRIVATI NELLA FASCIA VERDE IL BLOCCO SARA’ ATTIVO TRA LE 7.30-12.30 E LE 16.30-20.30 .
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER ORA E’ TUTTO
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