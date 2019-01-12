Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 19:30
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VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA TUSCOLANA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO
IN ENTRATA A ROMA SULLA PONTINA TRAFFICO TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO;
SULLA LINEA DELLA METRO C A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO SI REGISTRANO LIEVI RITARDI CON FREQUENZA DI 14’ TRA IL PASSAGGIO DI UN CONVOGLIO E IL SUCCESSIVO
LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS CAUSA INTERRUZIONE DI EROGAZIONE ELETTRICA
MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO
RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 13 GENNAIO A ROMA SARA’ DI NUOVO DOMENICA ECOLOGICA PERTANTO SARA’ ATTIVO IL DIVIETO TOTALE DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PRIVATI NELLA FASCIA VERDE IL BLOCCO SARA’ ATTIVO TRA LE 7.30-12.30 E LE 16.30-20.30 .
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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