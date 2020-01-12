Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 11 GENNAIO 2020 ORE 08:05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA REGIONE A ROMA IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’
OGGI ALLE ORE 20.45 INCONTRO DI CALCIO DI SERIE A ROMA JUVENTUS POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E MODIFICHE TEMPORANEEE ALLE LINEE DEI BUS C HE TRANSITANO NELLA ZONA.
BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI, SINO A LUNEDÌ 13 GENNAIO, DALLE 7,30 ALLE 20,30
LA CIRCOLAZIONE SARÀ VIETATA PER LE AUTO A BENZINA E DIESEL SINO A EURO 2 E PER MOTO E MOTORINI EURO 0-1.
DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 10.30 E DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 20.30 PER AUTOVEICOLI DIESEL EURO 3.
DIVIETO ANCHE PER LE AUTO DIESEL EURO 3 DALLE 7,30 ALLE 10,30 E DALLE 16,30 ALLE 20,30. RICORDIAMO CHE QUESTA SERA
RICORDIAMO CHE RIMANGONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A BARBERINI ATTIVA LA LINEA DENOMINATA MA10 E CORNELIA PER REVISIONE VENTENNALE DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI ATTIVA LA LINEA BUS MA 13
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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