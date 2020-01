Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 11 GENNAIO 2020 ORE 10:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE E SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA

ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO IN ENTRATA SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO

E SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA CASTEL FUSANO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA IN CORSO IN QUESTE ORE.

PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERA’ LA PARTITA DI CALCIO ROMA JUVENTUS ALLE ORE 20:45 POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E MODIFICHE TEMPORANEEE ALLE LINEE DEI BUS CHE TRANSITANO NELLA ZONA

UNO SGUARDO AI I CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO

SULLA SR 207 NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN FASCIA NOTTURNA A CURA DI ASTRALSPA DAL KM 19 E 700 AL KM 37 E 700 MODIFICHE ALLA VIABILITA’CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PROVVISORIA SUL POSTO

UNO SGUARDO AL TRAFFICO FERROVIARIO :

RIMANE ANCORA CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO A BARBERINI ATTIVA LA NAVETTA DENOMINATA MA10 E PER LAVORI DI REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI CHIUSA ANCHE LA STAZIONE CORNELIA ATTIVA LA NAVETTA MA 13, RIAPERTA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI.

DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral