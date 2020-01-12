Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 11 GENNAIO 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMAPORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA VIA CASSIA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA
PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERA’ LA PARTITA DI CALCIO ROMA JUVENTUS ALLE ORE 20:45 POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E MODIFICHE TEMPORANEEE ALLE LINEE DEI BUS CHE TRANSITANO NELLA ZONA
UNO SGUARDO AI I CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO
SULLA SR 207 NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN FASCIA NOTTURNA A CURA DI ASTRALSPA DAL KM 19 E 700 AL KM 37 E 700 MODIFICHE ALLA VIABILITA’CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PROVVISORIA SUL POSTO
UNO SGUARDO AL TRAFFICO FERROVIARIO :
RIMANE ANCORA CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO A BARBERINI ATTIVA LA NAVETTA DENOMINATA MA10 E PER LAVORI DI REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI CHIUSA ANCHE LA STAZIONE CORNELIA ATTIVA LA NAVETTA MA 13, RIAPERTA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI.
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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