Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2021 ore 09:15

di - 12 Gennaio 2021 - 9:15

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    VIABILITÀ 12 GENNAIO 2021 ORE 9.05 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    IN APERTURA L’ INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA CREA CODE IN INGRESSO A ROMA DA MONTEROTONDO SCALO,
    IN SENSO OPPOSTO CODE DA SETTEBAGNI
    SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA PORTO VERSO TARQUINIA. SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI EMERGENZA.
    SUL RACCORDO ANULARE,
    PER TRAFFICO INTENSO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA
    IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO DA TORBELLA MONACA A TIBURTINA
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN INGRESSO A ROMA DA VIA TOGLIATTI
    PER LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA CODE SULLA ROMA – FIUMICINO VERSO L’EUR DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO
    SEMPRE PER LAVORI CHIUSA L’ARDEATINA TRA IL DIVINO AMORE E VIA DI FIORANELLO. TRAFFICO DEVIATO SU VIA CASTEL DI LEVA E VIA DI FIORANELLO
    RALLENTATA INVECE LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO B PER INTERVENTO TECNICO IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE STAZIONE EUR MAGLIANA
    INFINE, EMERGENZA SANITARIA E TRASPORTO PUBBLICO
    POTENZIATO IL PIANO DEI TRASPORTI DI CONCERTO TRA REGIONE LAZIO E ROMA CAPITALE IN VISTA DEL RIENTRO A SCUOLA IN PROGRAMMA PER LUNEDI’18 GENNAIO.
    ULTERIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE E PAGINE SOCIAL
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GLI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITA TORNERANNO TRA POCO.
    Servizio fornito da Astral

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