Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 09.05 ALESSIO CONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
MAGGIORI DISAGI QUESTA MATTINA A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE E L’ALLERTA NEVE
APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA BRACCIANESE CODE TRA BASSANO ROMANO E BRACCIANO NELLE DUE DIREZIONI, ATTENZIONE QUI ANCHE PER LA PRESENZA DI GHIACCIO SULLA CARREGGIATA
ANDIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE
CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E A 24 ROMA TERAMO
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE,
SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DALLA BRACCIANESE E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI
RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE VERSO L’EUR RESTANO RESIDUE CODE IN SMALTIMENTO
SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLE STRADE REGIONALI PRESTARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI
AL MOMENTO LE ZONE INTERESSATE DA FORTI RALLENTAMENTI SONO QUELLE DEI CASTELLI A ROCCA PRIORA, MONTE COMPATRI E ROCCA DI PAPA
E NEL VITERBESE SULLA PROVINCIALE CIMINA A RONCIGLIONE E IN TUTTA LA ZONA DEL LAGO DI VICO
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
CANCELLAZIONI DI CORSE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SIA PER IL TRASPORTO REGIONALE CHE PER QUELLO METROPOLITANO
IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E NOSTRI CANALI SOCIAL
RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E PERMANE L’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral