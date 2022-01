Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 09.05 ALESSIO CONTI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

MAGGIORI DISAGI QUESTA MATTINA A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE E L’ALLERTA NEVE

APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA BRACCIANESE CODE TRA BASSANO ROMANO E BRACCIANO NELLE DUE DIREZIONI, ATTENZIONE QUI ANCHE PER LA PRESENZA DI GHIACCIO SULLA CARREGGIATA

ANDIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE

CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E A 24 ROMA TERAMO

INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE,

SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DALLA BRACCIANESE E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE VERSO L’EUR RESTANO RESIDUE CODE IN SMALTIMENTO

SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLE STRADE REGIONALI PRESTARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI

AL MOMENTO LE ZONE INTERESSATE DA FORTI RALLENTAMENTI SONO QUELLE DEI CASTELLI A ROCCA PRIORA, MONTE COMPATRI E ROCCA DI PAPA

E NEL VITERBESE SULLA PROVINCIALE CIMINA A RONCIGLIONE E IN TUTTA LA ZONA DEL LAGO DI VICO

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

CANCELLAZIONI DI CORSE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SIA PER IL TRASPORTO REGIONALE CHE PER QUELLO METROPOLITANO

IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E NOSTRI CANALI SOCIAL

RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E PERMANE L’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral