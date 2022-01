Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 10.20 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA AL KM 17+900 AVERSO ROMA, CODE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA

SUL RACCORDO ANULARE

CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

CI SPOSTIAMO A CAMPOLEONE DI LANUVIO DOVE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ASTRAL SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA I KM 7 E 8

MAGGIORI DISAGI QUESTA MATTINA A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE E L’ALLERTA NEVE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLE STRADE REGIONALI PRESTARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI

AL MOMENTO LE ZONE INTERESSATE DA RALLENTAMENTI SONO QUELLE DEI CASTELLI A ROCCA PRIORA, MONTE COMPATRI E ROCCA DI PAPA

SULLA BRACCIANESE CODE TRA ORIOLO ROMANO E MANZIANA E SULL’ BRACCIO STAZIONE MANZIANA DA TOLFA AD ALLUMIERE

DISAGI ANCHE NELLA ZONA DEI MONTI PRENESTINI TRA SAN VITO ROMANO, CERRETO LAZIALE E OLEVANO ROMANO

ALTRI RALLENTAMENTI POI SULLA REGIONALE SUBLACENSE TRA SUBIACO E GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

CANCELLAZIONI DI CORSE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SIA PER IL TRASPORTO REGIONALE CHE PER QUELLO METROPOLITANO

RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E PERMANE L’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO

