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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 11:30

di - 12 Gennaio 2022 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA AL KM 17+900 VERSO ROMA, TRAFFICO SCORREVOLE
    INCIDENTE ATTIVO INVECE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CON CODE TRA PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO
    ALTRO INCIDENTE SU VIA ARDEATINA, QUESTA LA CAUSA DELLE CODE TRA FALCOGNANA E SPREGAMORE NELLE DUE DIREZIONI
    CI SPOSTIAMO POCO PIÙ A SUD A CAMPOLEONE DI LANUVIO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ASTRAL ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA I KM 7 E 8
    SEMPRE PER LAVORI CODE CON SENSO UNICO ALTERNATO SULLA CASSIA A VITERBO TRA SUTRI E CAPRANICA E A VETRALLA IN LOCALITÀ TRE CROCI
    ANCORA DISAGI QUESTA MATTINA A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE E L’ALLERTA NEVE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLE STRADE REGIONALI PRESTARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI
    AL MOMENTO LE ZONE INTERESSATE DA RALLENTAMENTI SONO QUELLE DI BRACCIANO SUL BRACCIO STAZIONE MANZIANA CODE DA TOLFA AD ALLUMIERE
    DISAGI ANCHE NELLA ZONA DEI MONTI PRENESTINI TRA SAN VITO ROMANO, CERRETO LAZIALE E OLEVANO ROMANO
    ALTRI RALLENTAMENTI POI SULLA REGIONALE SUBLACENSE TRA SUBIACO E GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    CANCELLAZIONI DI CORSE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SIA PER IL TRASPORTO REGIONALE CHE PER QUELLO METROPOLITANO
    IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E NOSTRI CANALI SOCIAL
    RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E PERMANE L’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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