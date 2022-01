Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 11.20 ALESSIO CONTI

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA AL KM 17+900 VERSO ROMA, TRAFFICO SCORREVOLE

INCIDENTE ATTIVO INVECE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CON CODE TRA PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO

ALTRO INCIDENTE SU VIA ARDEATINA, QUESTA LA CAUSA DELLE CODE TRA FALCOGNANA E SPREGAMORE NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO POCO PIÙ A SUD A CAMPOLEONE DI LANUVIO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ASTRAL ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA I KM 7 E 8

SEMPRE PER LAVORI CODE CON SENSO UNICO ALTERNATO SULLA CASSIA A VITERBO TRA SUTRI E CAPRANICA E A VETRALLA IN LOCALITÀ TRE CROCI

ANCORA DISAGI QUESTA MATTINA A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE E L’ALLERTA NEVE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLE STRADE REGIONALI PRESTARE ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEI MEZZI

AL MOMENTO LE ZONE INTERESSATE DA RALLENTAMENTI SONO QUELLE DI BRACCIANO SUL BRACCIO STAZIONE MANZIANA CODE DA TOLFA AD ALLUMIERE

DISAGI ANCHE NELLA ZONA DEI MONTI PRENESTINI TRA SAN VITO ROMANO, CERRETO LAZIALE E OLEVANO ROMANO

ALTRI RALLENTAMENTI POI SULLA REGIONALE SUBLACENSE TRA SUBIACO E GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

CANCELLAZIONI DI CORSE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SIA PER IL TRASPORTO REGIONALE CHE PER QUELLO METROPOLITANO

IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E NOSTRI CANALI SOCIAL

RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E PERMANE L’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO

