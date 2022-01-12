Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO L’EUR
RIMOSSO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO
INCIDENTE ATTIVO INVECE ANCHE SU VIA ARDEATINA, QUESTA LA CAUSA DELLE CODE TRA FALCOGNANA E SPREGAMORE NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO POCO PIÙ A SUD A CAMPOLEONE DI LANUVIO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ASTRAL ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA I KM 7 E 8
ANCORA CANTIERI CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE LICINESE NEL REATINO LAVORI DI MANUTENZIONE AL 18+600 CON SENSO UNICO CI TROVIAMO NEL COMUNE DI ORVINO
SEMPRE PER LAVORI CODE CON SENSO UNICO ALTERNATO SULLA CASSIA NEL VITERBESE TRA SUTRI E CAPRANICA E A VETRALLA IN LOCALITÀ TRE CROCI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
CANCELLAZIONI DI CORSE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SIA PER IL TRASPORTO REGIONALE CHE PER QUELLO METROPOLITANO
IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E NOSTRI CANALI SOCIAL
RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E PERMANE L’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral