Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO A CASALAZZARA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI E PIU AVANTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR

SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA

IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DELLA SELVOTTA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE TUSCOLANA

IN VIA TIBURTINA SI STA IN COSA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO

INFINE A TIVOLI OGGI 12 FEBBRAIO CIRCOLAZIONE INTERDETTA AL TRAFFICO IN VIA SAN BERNARDINO PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

Servizio fornito da Astral