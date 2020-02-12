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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 07:30

di - 12 Febbraio 2020 - 7:30

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VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO A CASALAZZARA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI E PIU AVANTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR
SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DELLA SELVOTTA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE TUSCOLANA
IN VIA TIBURTINA SI STA IN COSA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
INFINE A TIVOLI OGGI 12 FEBBRAIO CIRCOLAZIONE INTERDETTA AL TRAFFICO IN VIA SAN BERNARDINO PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
Servizio fornito da Astral

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