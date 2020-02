Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2020 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BOCCEA ED AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

IN VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DI CASTEL DI LEVA E VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

MENTRE SULLA STATALE PONTINA UN MEZZO PESANTE IN AVARIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA APRILIANA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE EUR

RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SEMPRE VERSO L’EUR SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE

SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITSA DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral