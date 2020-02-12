Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA 24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA E PIU AVANTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI STA IN CODA A CASA LAZZARA TRA VIA VALLELATA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE EUR
AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CARROCETO TRA VIA GALILEI E VIA GUARDAPASSO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DELLA METRO B RISULTA RALLENTATO TRA LE STAZIONI REBIBBIA E JONIO PER GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE BOLOGNA
Servizio fornito da Astral