Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2020 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ROMA FIUMICINO ED APPIA,
RIMANENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA CASAL DEL MARMO ED AURELIA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA NETTUNENSE E VIA APRILIANA IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DELLA SELVOTTA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE TUSCOLANA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SERVIZIO DELLA METRO B RALLENTATO TRA REBIBBIA E JONIO PER GUASTO TECNICO PRESSO LA STAZIONE BOLOGNA
Servizio fornito da Astral