Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2020 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E PIU AVANTI TRA ROMA TERAMO E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMANINA ED ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SEMPRE VERSO L’EUR SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA A POMEZIA SUD TRA VIA STRAMPELLI E VIA CASTAGNETTA
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTA TRA MONTE GIOVE E FONTANA DI PAPA E PIU AVANTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA SELVOTTA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE TUSCOLANA
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