Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SPINACETO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR
SULLA REGIONALE NETTUNENSE AD ARICCIA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA MONTEGIOVE NUOVO E VIA CORIOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA SELVOTTA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE TUSCOLANA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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