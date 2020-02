Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA SELVOTTA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE TUSCOLANA

SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA MONTEGIOVE E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA PROVINCIALE ARIANA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ARTENA E VALMONTONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA A FONDI RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE DELLE FATE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE A FORMIA SI RALLENTA IN VIA APPIA SUD TRA VIA TONETTI E LA STATALE APPIA DOMIZIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral