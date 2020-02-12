Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 12 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA
SI RALLENTA IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA MONTEGIOVE NUOVO E VIA CORIOLI NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DELLA SELVOTTA NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA IN VIA PRENESTINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMAMENDO SULLA STATALE SALARIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A FARA IN SABINA ALL’ALTEZZA DELLA REGIONALE DI PASSO CORESE IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO
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