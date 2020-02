Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE, NELLE DUE

CODE SU VIA DI VERMICINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ENRICO FERMI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA, NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, RISOLTI GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECDENZA IL TRAFFICO E’ REGOLARE RISPETTIVAMENTE

SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO

E A GENZANO, IN VIA APPIA VECCHIA. TRA VIA APPIA ANTICA E VIA MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

