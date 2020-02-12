Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE, NELLE DUE
CODE SU VIA DI VERMICINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ENRICO FERMI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, RISOLTI GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECDENZA IL TRAFFICO E’ REGOLARE RISPETTIVAMENTE
SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO
E A GENZANO, IN VIA APPIA VECCHIA. TRA VIA APPIA ANTICA E VIA MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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