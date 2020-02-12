Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA PROVINCIALE VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE
CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE TORVAIANICA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA
CODE ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA BIS E A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA
TRAFFICO INTENSO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E E IL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
RIAPERTA SOLO IN USCITA LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA METRO A
E’ POSSIBILE UTILIZZARE IN ENTRATA LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA O SPAGNA
E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10
SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE, SONO IN PROGRAMMA PER DOMANI, GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO I LAVORI NOTTURNI CON CHIUSURA IN FASCIA ORARIA 22-06 DEL SOTTOVIA DELLA CRISTOFORO COLOMBO
E’ TUTTO
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