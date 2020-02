Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 17:15

VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E TUSCOLANA

ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA

DISAGI SULLA PROVINCIALE VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, SIAMO A PORTO BADINO, CODE NELLE DUE DIREZIONI

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

E’ STATA RIAPERTA SOLO IN USCITA LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA METRO A

E’ POSSIBILE UTILIZZARE IN ENTRATA LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA O SPAGNA

E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10

