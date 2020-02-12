Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E TUSCOLANA
ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA
DISAGI SULLA PROVINCIALE VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, SIAMO A PORTO BADINO, CODE NELLE DUE DIREZIONI
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
E’ STATA RIAPERTA SOLO IN USCITA LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA METRO A
E’ POSSIBILE UTILIZZARE IN ENTRATA LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA O SPAGNA
E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10
E’ TUTTO
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