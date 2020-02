Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 17:45

VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RALLENTAMENTIE CODE TRA GLI SVINCOLI COLOMBO E TUSCOLANA

IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E LA A24

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA TIBURTINA

TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

LA NOMENTANA, TRA TOR LUPARA E IL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI

LA SALARIA TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI

LA CASSIA QUI CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA PROVINCIALE VIA DEL MARE

FORTI DISAGI PER UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA VIA CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CON RIPERCUSSIONI, TRAFFICO RALLENTATATO CON CODE SULLE STRADE LIMITROFE

SULLA VIA PONTINA, A PORTO BADINO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE

E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral