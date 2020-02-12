Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RALLENTAMENTIE CODE TRA GLI SVINCOLI COLOMBO E TUSCOLANA
IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E LA A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA TIBURTINA
TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LA NOMENTANA, TRA TOR LUPARA E IL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI
LA SALARIA TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI
LA CASSIA QUI CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA PROVINCIALE VIA DEL MARE
FORTI DISAGI PER UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA VIA CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CON RIPERCUSSIONI, TRAFFICO RALLENTATATO CON CODE SULLE STRADE LIMITROFE
SULLA VIA PONTINA, A PORTO BADINO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE
E’ TUTTO
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