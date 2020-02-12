Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE IN AUMENTO ORA LOCALIZZATE TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E TUSCOLANA
IN INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E A24
CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA, IN USCITA
SULLA ROMA-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
E NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI, SULLA PROVINCIALE DEL MARE
TRAFFICO BLOCCATO TRA VIA CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, RICORDIAMO PER UN INCIDENTE
RIPERCUSSIONI, TRAFFICO RALLENTATATO CON CODE SULLE STRADE LIMITROFE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA-VELOCITA’ FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, PER IL GUASTO A UN TRENO FERMO ALL’ALTEZZA DI CHIUSI
E’ TUTTO
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