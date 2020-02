Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 18:15

VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE IN AUMENTO ORA LOCALIZZATE TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E TUSCOLANA

IN INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E A24

CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA, IN USCITA

SULLA ROMA-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

E NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI, SULLA PROVINCIALE DEL MARE

TRAFFICO BLOCCATO TRA VIA CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, RICORDIAMO PER UN INCIDENTE

RIPERCUSSIONI, TRAFFICO RALLENTATATO CON CODE SULLE STRADE LIMITROFE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA-VELOCITA’ FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, PER IL GUASTO A UN TRENO FERMO ALL’ALTEZZA DI CHIUSI

Servizio fornito da Astral