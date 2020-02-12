Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24
IN INTERNA, CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA
PROSEGUIAMO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRAROMA-FIUMICINO E AURELIA
SULLA ROMA-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO, IN USCITA
SEMPRE SULLA A24, MA NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA PROVINCIALE DEL MARE RIMOSSO L’INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA,
CON RIPERCUSSIONI, RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA-VELOCITA’ FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, PER IL GUASTO A UN TRENO FERMO ALL’ALTEZZA DI CHIUSI, E’ TORNATA REGOLARE
E’ TUTTO
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