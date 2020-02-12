Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO, IN USCITA
SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
ANCHE IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA FRATTOCHIE E ALBANO LAZIALE, NELLE DUE DIREZIONI
E SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA, NELLE DUE
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
E’ STATA RIAPERTA SOLO IN USCITA LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA METRO A
IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE IN ENTRATA LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA O SPAGNA
E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10
E’ TUTTO
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