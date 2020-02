Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 19:15

VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO, IN USCITA

SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

ANCHE IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA

CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO

SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA

SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA FRATTOCHIE E ALBANO LAZIALE, NELLE DUE DIREZIONI

E SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA, NELLE DUE

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

E’ STATA RIAPERTA SOLO IN USCITA LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA METRO A

IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE IN ENTRATA LE VICINE STAZIONI DI REPUBBLICA O SPAGNA

E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10

