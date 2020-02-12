Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO, IN USCITA
CODE IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA
IN INTERNA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA,
TRA CASILINA E APPIA, CODE QUI PER UN INCIDENTE
E TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO
RIMANE INTENSO IL TRAFFICO SULLA COLOMBO
CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI
INFINE, SULLA VIA NOMENTANA, CODE DAL RACCORDO A COLLEVERDE VERSO MENTANA
E’ TUTTO
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