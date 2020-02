Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2020 ore 19:45

VIABILITÀ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO, IN USCITA

CODE IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA

IN INTERNA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA,

TRA CASILINA E APPIA, CODE QUI PER UN INCIDENTE

E TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO

RIMANE INTENSO IL TRAFFICO SULLA COLOMBO

CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI

INFINE, SULLA VIA NOMENTANA, CODE DAL RACCORDO A COLLEVERDE VERSO MENTANA

